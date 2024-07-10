20 лучших фильмов первой половины 2024 года от Metacritic

Агрегатор Metacritic опубликовал топ самых высокооценённых фильмов первой половины 2024 года. В список вошли лучшие картины, вышедшие с 1 января по 30 июня и получившие не меньше семи обзоров от критиков.

Абсолютным лидером топа оказалась румынская драма «Не ждите слишком многого от конца света» режиссёра Раду Жуде — журналисты оценили её на 95 баллов из 100. На втором месте оказалась вьетнамская драма «Внутри жёлтого кокона» (94 балла), а замкнула тройку бельгийская картина «Здесь» (93 балла).

Из более популярных фильмов в двадцатку также вошли «Претенденты» с Зендеей, «Я не киллер» с Гленом Пауэллом, и «Я видел свечение телевизора» с Джастисом Смитом.

Лучшие фильмы первой половины 2024 года от Metacritic

«Не ждите слишком многого от конца света» — 95/100. «Внутри жёлтого кокона» — 94/100. «Здесь» — 93/100. «Рюити Сакамото. Опус» — 91/100. «Тотем» — 91/100. «Зелёная граница» — 91/100. «Химера» — 91/100. «Портреты призраков» — 88/100. «О сухой траве» — 87/100. «Планета Джанет» — 85/100. «Я видел свечение телевизора» — 84/100. «Цыплёнок для Линды!» — 84/100. «Земные стихии» — 83/100. «Зло не существует» — 83/100. «Призрачный свет» — 83/100. «Если Бог даст сына» — 83/100. «Я не киллер» — 82/100. «Претенденты» — 82/100. «Аиша» — 81/100. «До мозга костей» — 81/100.