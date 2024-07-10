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Лучшие фильмы 2024 года от Metacritic: Претенденты, Я не киллер, Я видел свечение телевизора — полный список

20 лучших фильмов первой половины 2024 года от Metacritic
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Агрегатор Metacritic опубликовал топ самых высокооценённых фильмов первой половины 2024 года. В список вошли лучшие картины, вышедшие с 1 января по 30 июня и получившие не меньше семи обзоров от критиков.

Абсолютным лидером топа оказалась румынская драма «Не ждите слишком многого от конца света» режиссёра Раду Жуде — журналисты оценили её на 95 баллов из 100. На втором месте оказалась вьетнамская драма «Внутри жёлтого кокона» (94 балла), а замкнула тройку бельгийская картина «Здесь» (93 балла).

Из более популярных фильмов в двадцатку также вошли «Претенденты» с Зендеей, «Я не киллер» с Гленом Пауэллом, и «Я видел свечение телевизора» с Джастисом Смитом.

Лучшие фильмы первой половины 2024 года от Metacritic

  1. «Не ждите слишком многого от конца света» — 95/100.
  2. «Внутри жёлтого кокона» — 94/100.
  3. «Здесь» — 93/100.
  4. «Рюити Сакамото. Опус» — 91/100.
  5. «Тотем» — 91/100.
  6. «Зелёная граница» — 91/100.
  7. «Химера» — 91/100.
  8. «Портреты призраков» — 88/100.
  9. «О сухой траве» — 87/100.
  10. «Планета Джанет» — 85/100.
  11. «Я видел свечение телевизора» — 84/100.
  12. «Цыплёнок для Линды!» — 84/100.
  13. «Земные стихии» — 83/100.
  14. «Зло не существует» — 83/100.
  15. «Призрачный свет» — 83/100.
  16. «Если Бог даст сына» — 83/100.
  17. «Я не киллер» — 82/100.
  18. «Претенденты» — 82/100.
  19. «Аиша» — 81/100.
  20. «До мозга костей» — 81/100.
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