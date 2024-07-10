Стала известна возможная дата выхода финального акта ивента «Павшая корона» в Dota 2

В Сети появилась информация о возможной дате выхода четвёртого акта ивента под названием «Павшая корона» в Dota 2.

По данным датамайнера DOTA_DM, финальный акт внутриигрового события в «Доте» начнётся сразу после завершения третьего акта «Мерзлоты Айсрека». Выход четвёртой части ивента, которая называется «Шпили Скайраса», запланирован на 24 сентября 2024 года.

В официальном блоге Valve сообщила, что ивент «Павшая корона» был продлён до середины октября. Инсайдер Викрам Редди пошутил, что это связано с «неожиданно длинным июнем».

Ранее разработчики Dota 2 отложили выход третьего акта внутриигрового события на «39 июня». В итоге обновление с новыми «катакомбами» и сокровищницей вышло в ночь с 9 на 10 июля.