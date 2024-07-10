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Подписка Game Pass подорожает, а на Xbox появится новый тариф без игр на релизе

Подписка Game Pass подорожает, а на Xbox появится новый тариф без игр на релизе
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Владельцы Game Pass, приготовьтесь к плохим новостям. Microsoft повысила цены на сервис и объявила о создании нового тарифа. Также подписку ждут и другие изменения.

Самое главное — Microsoft убрала тариф Xbox Game Pass for Console. Вместо него теперь предлагают Game Pass Standard. Уже существующие подписчики консольного уровня смогут продолжать пользоваться им. В чём особенность тарифа Standard? Он не включает в себя игры в день выхода и стоит $ 15 в месяц, однако его подписчики смогут играть онлайн и получать доступ к богатой игровой библиотеке.

Xbox Game Pass Ultimate никак не поменяется в плане опций, однако его цена увеличится с $ 17 до $ 20. Для этого тарифа продолжат выпускать игры в день релиза.

Ещё одно изменение — PC Game Pass подорожает с $ 10 до $ 12. Подписка на ПК по-прежнему продолжит получать проекты в день их выхода.

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