Apple запустит массовое производство iPad и AirPods в Индии — СМИ

Компания Apple намерена возобновить переговоры с правительством Индии о массовом производстве iPad на территории страны. Об этом сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на местный портал Benzinga India.

Так, Apple уже пыталась договориться с индийскими властями о старте производства планшетов и беспроводных наушников AirPods, однако чиновники потребовали от компании открыть местную версию цифрового магазина App Store. Некогда переговоры зашли в тупик, однако в этот раз американская корпорация готова пойти на уступки

Apple якобы подготовила амбициозные планы по созданию цепочек производства в Индии, которые учитывают iPad и AirPods. Если переговоры пройдут успешно, то компания Тима Кука не только создаст более выгодные условия для производства гаджетов, но и уменьшит свою зависимость от Китая, где всё ещё создаётся большинство устройств корпорации.