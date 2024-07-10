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Фильм Сто лет тому вперёд в онлайне на Okko (Окко) — где смотреть в хорошем качестве

Фильм «Сто лет тому вперёд» вышел в онлайне на Okko
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10 июля фильм «Сто лет тому вперёд» вышел в российских цифровых сервисах. Фантастическое приключение можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. Лента добралась до стриминга спустя почти три месяца с выхода в кинотеатрах, где она заработала более 1,5 млрд рублей.

«Сто лет тому вперёд» рассказывает о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Главные роли в фильме исполнили Марк Эйдельштейн («Монастырь») и Даша Верещагина («Лунатики»). Вместе с ними также снялись Константин Хабенский и Виктория Исакова. Режиссёром выступил Александр Андрющенко, известный по трилогии «Лёд». Основой для сценария выступила одноимённая повесть Кира Булычёва.

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