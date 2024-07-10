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Новые флагманские Android-смартфоны серьёзно подорожают — инсайдер

Новые флагманские Android-смартфоны серьёзно подорожают — инсайдер
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Авторитетный мобильный инсайдер Йогеш Брар спрогнозировал подорожание флагманских Android-смартфонов из-за выхода новых процессоров компании Qualcomm. На его слова обратил внимание портал Wccftech.

По мнению Брара, новый процессор Snapdragon 8 Gen 4 окажется ощутимо дороже предыдущих чипов, из-за чего производители смартфонов будут вынуждены поднять цены. Речь идёт о подорожании на $ 20–40 за один чип, что скажется на стоимости мощнейших устройств на рынке.

Тем временем другие инсайдеры сообщают о планах Samsung отказаться от деталей Qualcomm, перейдя на процессоры от MediaTek, тем самым снизив возможную цену Galaxy S25 в США. Однако чипы Snapdragon используют абсолютное большинство производителей флагманов, включая Xiaomi, OnePlus, ZTE и Asus, которые наверняка продолжат использовать решение от Qualcomm.

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