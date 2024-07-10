Ридли Скотт больше 25 лет хотел снять драку с носорогом из «Гладиатора 2»

9 июля кинокомпания Paramount Pictures выпустила дебютный трейлер фильма «Гладиатор 2» — продолжения знаменитого пеплума с Педро Паскалем и Полом Мескалем. Одной из самых ярких сцен стала драка главного героя гладиатора Луция с большим носорогом на арене.

Как вспомнили в издании IGN, режиссёр картины Ридли Скотт планировал снять подобную сцену ещё для первой части, вышедшей в 2000 году. Однако для этого потребовалось бы серьёзно увеличивать бюджет ленты, на что в Paramount Pictures ответили отказом. Об этом ещё в 2020 году рассказал продюсер ленты Дуглас Уик, отметив, что Скотт наверняка воплотит свои планы в жизнь в другой картине. Ей и стал «Гладиатор 2».

Ридли хотел, чтобы в «Гладиаторе» на арене появился носорог. И когда мы поговорили с дрессировщиками, они сказали: «С ними здорово работать, но, как только мы начнём работу, мы больше не сможем их остановить». Мы узнали цену на компьютерного носорога, и она оказалась слишком дорогой. Так что это было одним из сожалений: мы не смогли подарить Ридли компьютерного носорога.

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября, а до США лента доберётся 22-го числа.