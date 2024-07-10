Стартовали съёмки сериала «Длинный протокол» от Okko — первые кадры

Кинокомпания «Среда» и онлайн-кинотеатр Okko приступили к работе над сериалом «Длинный протокол». Премьера шоу состоится в 2025 году, точную дату выхода назовут позже.

Сюжет сериала расскажет о детях авторитарного отца, которые зависят от его одобрения и его денег. Вадимыч хотел сделать Женю и Никиту счастливыми, но, видимо, сломал им жизнь: одного убедил развестись с женой, а второго – жениться на нелюбимой девушке. В итоге все Ширяевы по-своему несчастны и недовольны жизнью. Никита устал от своей в очередной раз беременной жены, Женя гуляет налево и направо, хотя его вторая супруга отчаянно пытается забеременеть с помощью метода ЭКО.

Главные роли в «Длинном протоколе» исполнят Дмитрий Чеботарёв («Майор Гром: Игра»), Игорь Черневич («Доктор»), Дарья Савельева («Пингвины моей мамы»), Артём Осипов («Триггер») и другие актёры. Режиссёром выступит Сергей Филатов («Бар “Один звонок”»), а шоураннером стал Илья Тилькин («Библиотекарь»).

Первые кадры из сериала «Длинный протокол»

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko