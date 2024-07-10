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Разделение, 2-й сезон: дата выхода, смотреть трейлер в онлайне

Вышел тизер второго сезона сериала «Разделение» от Apple — премьера в январе
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Компания Apple опубликовала дебютный трейлер второго сезона сериала «Разделение». Премьера продолжения одного из самых популярных проектов Apple TV+ состоится уже 17 января 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple.

События второго сезона шоу развернутся сразу после окончания первого и продолжат историю работников компании Lumon Industries, которые постепенно раскрывают тайны своей второй жизни.

Сериал «Разделение» дебютировал в сервисе Apple TV+ в феврале 2022 года, получив очень положительные отзывы зрителей и критиков. Шоу рассказывает о сотруднике компании Lumon Industries Марке, который соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих.

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