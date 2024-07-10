«Надеюсь, тему с файтингом не забросят, а будут развивать»: Santa — о новом ивенте в Доте

Кастер Александр Santa Колтан специально для «Чемпионата» высказался о перспективах российских команд BetBoom Team и Team Spirit на топ-турнире Riyadh Masters 2024 по Dota 2, а также поделился своими впечатлениями от третьего акта ивента «Павшая корона» в «Доте».

Бывший профессиональный игрок считает, что у Team Spirit больше шансов проявить себя на чемпионате в Эр-Рияде, чем у BetBoom Team:

У «Спирит» есть все шансы выиграть Riyadh Masters, как минимум побороться за топ-3. Они в отличной форме, к тому же патч благоволит.

А вот у BB проблемы в том плане, что патч ускорил мету. Nightfall может не успеть подстроиться, ведь он всю жизнь играет в стиле «4+1». К тому же слабая сторона BB — это игра на LAN-е, которая тоже никуда не делась. У команды нет ни психолога, ни духовного лидера.

У «Спирит», в свою очередь, крупные турниры и преимущественно LAN-ы всегда были визитной карточкой ввиду правильного майндсета, а также Корбена, умеющего подобрать слова и сплотить коллектив в нужный момент.

Кроме этого, аналитик оценил третий акт внутриигрового события «Павшая корона» для «Доты»:

Третий акт «Павшей короны» довольно любопытный, много новых мини-игр, невиданных до этого в «Доте». Надеюсь, тему с файтингом не забросят, а будут развивать.

Сеты из сундуков крепкие. Сразу видно, что выбирались фанатами. Pudge — шедевр. Единственный минус — ценность аркан снизилась, у многих от этого случился «бугурт». Но ничего — привыкнут.