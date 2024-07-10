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Стартовали съёмки фэнтези «Ворожей» по мотивам славянского фольклора

Стартовали съёмки фэнтези «Ворожей» по мотивам славянского фольклора
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Недавно стартовали съёмки фэнтези «Ворожей» по мотивам славянского фольклора с Николаем Наумовым («Реальные пацаны»). Весь процесс продлится вплоть до коннца июня. Ещё было опубликовано несколько фотографий с площадки.

Согласно синопсису, юная Василисса отправляется в опасное путешествие в самое сердце дремучего леса, чтобы спасти своих родителей. Ей предстоит пройти через множество испытаний, научиться преодолевать страх, встретить первую любовь, а также узнать правду о своём происхождении.

Также в актёрский состав шоу вошли Анна Ковальчук, Екатерина Суворова, Константин Раскатов, Александр Дьяченко, Алексей Воробьёв, Анастасия Мельникова, Анвар Либабов и Сергей Мардарь. Постановщиком выступила Каролина Кубринская («Постучись в мою дверь в Москве»).

Сроки и дата выхода ленты пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: «Ленфильм»

Фото: «Ленфильм»

Фото: «Ленфильм»

Фото: «Ленфильм»

Фото: «Ленфильм»

Фото: «Ленфильм»

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