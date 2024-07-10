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Вышел первый трейлер драмы «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью

Вышел первый трейлер драмы «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью
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Кинокомпания A24 опубликовала дебютный трейлер драматической ленты «Время жить» с Эндрю Гарфилдом («По соображениям совести») и Флоренс Пью («Оппенгеймер»). В ролике показали главных героев картины, а также счастливые и грустные моменты из их быта.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

«Время жить» — новая картина режиссёра Джона Краули, постановщика «Бруклина» и «Щегла». Ленту описывают как произведение с нелинейным сюжетом, главными героями которого выступят многообещающий шеф-повар и недавно разведённая женщина. Между ними вспыхнут отношения, которые станут настоящим испытанием для обоих персонажей.

Премьера фильма в кинотеатрах России состоится уже 17 октября.

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