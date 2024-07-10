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Появились новые скриншоты Metro: Awakening по культовой вселенной «Метро»

Появились новые скриншоты Metro: Awakening по культовой вселенной «Метро»
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На этой неделе были опубликованы первые скриншоты Metro: Awakening — новой части культовой серии «Метро 2033». На них показан какой-то мутант, обжитая людьми станция и группа врагов у костра.

Новая часть «Метро» во многом вдохновлена Half-Life: Alyx — игрокам предстоит прятаться от противников, постоянно взаимодействовать с окружением и исследовать локации. Проект расскажет о Сердаре — враче, который бросает вызов тьме, разрушительной радиации и смертельным угрозам метро в поисках своей жены и лекарств, в которых она так отчаянно нуждается.

Релиз Metro: Awakening состоится до конца этого года на PSVR 2 и другие гарнитуры виртуальной реальности. Точная дата выхода пока не раскрывается.

Новые скриншоты

Фото: Deep Silver

Фото: Deep Silver

Фото: Deep Silver

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