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Samsung анонсировала Galaxy Ring — умное кольцо по цене смартфона

Samsung анонсировала Galaxy Ring — умное кольцо по цене смартфона
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Недавно компания Samsung анонсировала Galaxy Ring — своё первое умное кольцо. Южнокорейский технологический гигант разрабатывал устройство на протяжении нескольких лет. Девайс предназначен для мониторинга здоровья своего владельца.

Отмечается, что Galaxy Ring призван дополнить смарт-часы, а не полностью их заменить. Стоимость кольца составила $ 399 (~ 35,3 тысячи рублей).

Фото: Samsung

Благодаря Galaxy Ring пользователь может более точно отследить свой пульс, давление, температуру тела, уровень кислорода в крови, качество сна, питания, дыхания, уровень стресса и другие показатели. Ко всему прочему, аксессуар поддерживает сервис Samsung Food, поэтому может выступить личным диетологом.

Продажи Galaxy Ring по всему миру стартуют 19 июля. Устройство доступно в трёх расцветках: серебряной, чёрной и золотой.

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