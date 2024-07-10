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Райан Рейнольдс ответил на вопрос, появятся ли Дэдпул и Росомаха в «Мстителях 5»

Райан Рейнольдс ответил на вопрос, появятся ли Дэдпул и Росомаха в «Мстителях 5»
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Недавно Райан Рейнольдс, Хью Джекман и Шон Леви пообщались с журналистами издания Variety. В ходе разговора исполнитель роли Дэдпула ответил на вопрос, появится ли его персонаж вместе с Росомахой в «Мстителях 5».

По словам Рейнольдса, говорить об этом пока рано, поэтому ничего конкретного актёр обещать не стал.

Я не знаю. Посмотрим, да.

Детали сюжета не раскрываются, как и личность главного злодея. Планировалось, что следующей масштабной угрозой станет Канг Завоеватель. Однако с игравшим его Джонатаном Мейджорсом расторгли контракт после того, как его признали виновным в деле о домашнем насилии.

Съёмки картины стартуют в 2025 году, однако конкретные сроки пока не раскрываются. Неизвестны также сроки и дата выхода фильма.

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