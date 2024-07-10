Второй сезон детектива «Старик» стартует 12 сентября — первый тизер

Кинокомпания FX Networks опубликовала тизер второго сезона детективного сериала «Старик» с Джеффом Бриджесом («Большой Лебовски»). В коротком ролике показали главных героев шоу.

Премьера второго сезона состоится 12 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX Networks.

Главным героем сериала выступает Дэн Чейс, служивший когда-то в ЦРУ, но ушедший на пенсию. Однажды ему приходится вступить в схватку с наёмниками, и он понимает, что ради выживания должен разобраться с грехами прошлого.

Ещё в актёрский состав вошли Джон Литгоу, Э.Дж. Бонилья, Билл Хек, Алиа Шокат, Педж Вахдат, Гбенга Акиннагбе, Лим Лубани, Эми Бреннеман, Хиам Аббасс и другие. Проект выступает экранизацией одноимённого романа писателя Томаса Перри.