ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон детектива «Старик» стартует 12 сентября — первый тизер

Второй сезон детектива «Старик» стартует 12 сентября — первый тизер
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания FX Networks опубликовала тизер второго сезона детективного сериала «Старик» с Джеффом Бриджесом («Большой Лебовски»). В коротком ролике показали главных героев шоу.

Премьера второго сезона состоится 12 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX Networks.

Главным героем сериала выступает Дэн Чейс, служивший когда-то в ЦРУ, но ушедший на пенсию. Однажды ему приходится вступить в схватку с наёмниками, и он понимает, что ради выживания должен разобраться с грехами прошлого.

Ещё в актёрский состав вошли Джон Литгоу, Э.Дж. Бонилья, Билл Хек, Алиа Шокат, Педж Вахдат, Гбенга Акиннагбе, Лим Лубани, Эми Бреннеман, Хиам Аббасс и другие. Проект выступает экранизацией одноимённого романа писателя Томаса Перри.

Материалы по теме
Отвратительный хоррор, от просмотра которого невозможно оторваться. Обзор «Максин XXX»
Отвратительный хоррор, от просмотра которого невозможно оторваться. Обзор «Максин XXX»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android