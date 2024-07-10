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Вышел трейлер мультфильма «Хранители» по мотивам комикса Алана Мура

Вышел трейлер мультфильма «Хранители» по мотивам комикса Алана Мура
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Кинокомпания Warner Bros. Entertainment опубликовала дебютный трейлер мультфильма «Хранители» по мотивам культового комикса Алана Мура. В ролике зрителей познакомили с главными героями и сюжетной завязкой.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Entertainment. Права на видео принадлежат Warner Bros. Entertainment.

Будущий проект выступит прямой адаптацией комикса с рейтингом R — он почти кадр в кадр повторит оригинальный фильм. Мультфильм «Хранители» разделят на две части, однако дата выхода второй пока не раскрывается.

Действия произведения происходят в альтернативном 1985 году, в разгар холодной войны между Соединёнными Штатами и Советским Союзом, где группа бывших супергероев-защитников нации расследует возможный заговор против них, однако раскрывает кое-что более грандиозное и зловещее.

Премьера первой части анимационного мультфильма «Хранители» состоится 13 августа.

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