Фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз 4» собрал более 40 млн просмотров на Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал статистику самых просматриваемых проектов с 1 по 7 июля. Рейтинг возглавила лента «Полицейский из Беверли-Хиллз 4» с Эдди Мёрфи — за неделю она собрала 41 млн просмотров.

Комедийному боевику удалось стать наиболее популярным проектом на Netflix в 93 странах. На втором месте расположилась романтическая комедия «Семейное дело» с Заком Эфроном и Николь Кидман.

Фото: Netflix

Четвёртая часть рассказывает новую главу в истории полицейского Акселя Фоули. Более того, в работу уже запущена пятая часть франшизы, о чём ранее рассказал сам Мёрфи.

Бюджет «Полицейского из Беверли-Хиллз 4» составил $ 150 млн — это самый дорогой фильм франшизы. На производство третьей части без учёта маркетинга ушло $ 50 млн.