Samsung представила складные смартфоны Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6

10 июля компания Samsung провела трансляцию, на которой анонсировала свои новые продукты. Производитель представил складные смартфоны Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6, наушники Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro, а также смарт-часы Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra.

Видео доступно на YouTube-канале Samsung. Права на видео принадлежат Samsung.

Оба смартфона работают на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8, получили встроенные ИИ-функции из линейки Galaxy S24 и уровень защиты IP48.

Z Flip 6 оснастили основным 6,7-дюймовым экраном и внешним 3,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем. Объём аккумулятора составил 4000 мА/ч.

Что касается Z Fold 6, то он получил основной 7,6-дюймовый Dynamic AMOLED 2X-дисплей с частотой обновления 120 Гц и внешний экран размером в 6,3-дюйма. Ёмкость аккумулятора составила 4400 мА/ч.

В России предзаказы на Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6 уже открылись. В свободной продаже девайсы появятся 24 июля. Стоимость Galaxy Z Flip 6 будет начинаться от 119 тысяч рублей, а на Z Fold 6 — от 189 тысяч рублей.