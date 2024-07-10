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Шесть промокодов Zenless Zone Zero — раздают 40 полихромов и 6 тысяч денни

Шесть промокодов Zenless Zone Zero — раздают 40 полихромов и 6 тысяч денни
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Новый день — новые промокоды для Zenless Zone Zero. В этот раз разработчики тайтла поделились сразу пятью кодами, которые дадут геймерам 40 полихромов, 6 тысяч денни и другие бонусы.

Шесть промокодов для Zenless Zone Zero

  • KANURBT5MQ8D — 40 полихромов;
  • 4BPDRBT459RH — 6000 денни;
  • NS6U9TTLM6AV — 2 алгоритмических модуля банбу;
  • NB6D9SB4MPSZ — 6 кристаллических покрытий;
  • USNC9SB4499R — 6 источников питания амлификатора;
  • XTNDQAS44985 — 4 журнала специалиста;

События Zenless Zone Zero разворачиваются в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего в мир проникли монстры из других миров и угрожают городу.

Zenless Zone Zero доступна на ПК, PS5, iOS и Android.

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