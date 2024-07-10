Шесть промокодов Zenless Zone Zero — раздают 40 полихромов и 6 тысяч денни
Новый день — новые промокоды для Zenless Zone Zero. В этот раз разработчики тайтла поделились сразу пятью кодами, которые дадут геймерам 40 полихромов, 6 тысяч денни и другие бонусы.
Шесть промокодов для Zenless Zone Zero
- KANURBT5MQ8D — 40 полихромов;
- 4BPDRBT459RH — 6000 денни;
- NS6U9TTLM6AV — 2 алгоритмических модуля банбу;
- NB6D9SB4MPSZ — 6 кристаллических покрытий;
- USNC9SB4499R — 6 источников питания амлификатора;
- XTNDQAS44985 — 4 журнала специалиста;
События Zenless Zone Zero разворачиваются в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего в мир проникли монстры из других миров и угрожают городу.
Zenless Zone Zero доступна на ПК, PS5, iOS и Android.
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