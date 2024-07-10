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Вестерн «Горизонты 2» Кевина Костнера отложили из-за провала первой части

Вестерн «Горизонты 2» Кевина Костнера отложили из-за провала первой части
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Кинокомпании Territory Pictures и New Line Cinema приняли решение отложить премьеру фильма «Горизонты 2». Изначально продолжение новой франшизы Кевина Костнера должно было выйти в прокат 15 августа, однако теперь у сиквела нет даты выхода в кинотеатрах.

В официальном обращении студий сообщается, что решение о переносе картины было принято по обоюдному согласию. Компании надеются, что в ближайшее время зрители оценят по достоинству первую часть, тем самым нарастив аудиторию к выходу продолжения.

Фильм «Горизонты: Часть 1» вышел в прокат 27 июня в том числе и в России. За две недели вестерн заработал в кинотеатрах всего лишь $ 22 млн при бюджете в $ 100 млн, провалившись в прокате. Уже 16 июля лента выйдет в зарубежных онлайн-сервисах.

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