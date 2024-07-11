BetBoom Team начала выступление на Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с победы

Российская BetBoom Team заработала первую победу на топ-турнире Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

В стартовой серии на ивенте в Эр-Рияде команда из России столкнулась с перуанской beastcoast. BetBoom Team с лёгкостью расправилась с оппонентом, практически не выпуская преимущество из своих рук. В итоге противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу BB Team.

На данный момент BetBoom Team делит первую строчку в группе B с Entity и Tundra Esports, в составе которых также играют русскоязычные киберспортсмены. В рамках второго дня второй групповой стадии BB столкнётся с такими коллективами, как WBG.XG из Китая и MOUZ из Европы.

Чемпионат Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.