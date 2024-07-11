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Результат матча Team Spirit — OG на Riyadh Masters 2024 (Рияд по Доте)

Team Spirit сыграла вничью с OG на Riyadh Masters 2024 по Dota 2
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Российская Team Spirit завершила своё второе противостояние в рамках топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с ничейным результатом.

В рамках второй встречи игрового дня «драконы» столкнулись с европейской OG. После уверенной победы на первой карте «спириты» настолько же легко проиграли вторую игру, завершив матч со счётом 1:1.

Dota 2. Riyadh Masters 2024 . Группа A
10 июля 2024, среда. 21:15 МСК
Team Spirit
Окончен
1 : 1
OG

По итогам первого дня групповой стадии Team Spirit делит первую строчку в группе A с южноамериканской HEROIC. Следующим оппонентом коллектива станет европейская Gaimin Gladiators, которую «драконам» ранее удалось обыграть со счётом 3:1 в гранд-финале турнира 1win Series Dota 2 Summer.

Чемпионат Riyadh Masters 2024 проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 участников разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.

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