Виктория Боня назвала актёрскую игру Никиты Кологривого в «Слове пацана» гениальной

Блогерша и телеведущая Виктория Боня высказалась на тему того, как Никита Кологривый отыграл свою роль в сериале «Слово пацана». По словам Бони, Кологривый — единственный, кого она выделила во всём шоу.

По словам телеведущей, Никита настолько гениально сыграл своего персонажа, Кащея, что она даже влюбилась в него. При этом герой сильно раздражал блогершу.

Его роль была исполнена максимально гениально. И очень выделялась из остальных актеров. Меня так раздражал, что я даже влюбилась.

«Слово пацана» — сериал, который выстрелил в конце 2023 года. Более того, в российской прессе «Слово пацана» характеризовали как феномен и главное российское шоу 2023-го. Помимо Кологривого, в проекте снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд и другие.