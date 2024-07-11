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Актёры «Пацанов» хотят, чтобы сериал завершился клиффхэнгером, а финал произошёл в фильме

Актёры «Пацанов» хотят, чтобы сериал завершился клиффхэнгером, а финал произошёл в фильме
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Сериал «Пацаны» — одно из самых популярных шоу последних лет. Но всё равно или поздно заканчивается, поэтому пятый сезон для проекта станет последним.

Несмотря на это, актёр Энтони Старр и Лаз Алонсо, сыгравшие Хоумлендера и Марвина Милка соответственно, хотят, чтобы пятый сезон кончился на клиффхэнгере. Актёры были бы не против, если бы шоу завершилось каким-нибудь эпическим и неожиданным моментом, а развязка всего сериала произошла бы в полнометражном фильме.

О подобных планах создатель шоу Эрик Крипке не упоминал, однако и воспринимать это в финальном виде точно не стоит, поскольку это лишь высказывания актёров.

Новая серия «Пацанов» выйдет завтра. В её ожидании предлагаем почитать наш материал и выяснить, за что все ненавидят четвёртый сезон шоу.

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