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Райан Рейнольдс назвал «Дэдпула 3» лучшим фильмом, в котором он снимался

Райан Рейнольдс назвал «Дэдпула 3» лучшим фильмом, в котором он снимался
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Райан Рейнольдс — актёр с богатой фильмографией. Он снялся в лентах «Падшие», «Просто друзья», «Ужас Амитивилля», «Погребённый заживо», «Главный герой» и многих других проектах. Но своим лучшим фильмом Рейнольдс назвал «Дэдпула 3».

Несмотря на то что актёр снялся в «Дэдпуле» и «Дэдпуле 2», триквел, похоже, занял в сердце Райана особое место. Вероятно, так сложилось в том числе благодаря участию в ленте Хью Джекмана, который впервые за несколько лет вновь примерил на себя образ Росомахи. Джекман и Рейнольдс — давние друзья, а Райан давно мечтал о подобной ленте.

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание, чтобы спасти свою вселенную. Во время путешествия мутант и познакомится с Росомахой.

Мировая премьера ленты состоится 26 июля.

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