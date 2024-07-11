В Госдуме призвали запретить турецкие сериалы в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поговорил о важности запрета турецких сериалов в России. Депутат считает, что в шоу не показывают реальную картину.

Милонов отметил, что создатели турецких шоу показывают людям «ложный образ мужчины», поэтому подобные проекты не стоит показывать массовому зрителю.

Надо запретить турецкие сериалы. Потому что турецкие сериалы — это белиберда полнейшая. Это враньё от начала до конца. Там ни одного толкового актёра нет в Турции, все бездарные абсолютно, дешёвые фигляры. Запретить турецкие сериалы! Потому что люди смотрят и думают, что так и есть. Им создаётся ложный образ мужчины, который не настоящий.

Ещё Милонов сделал акцент на том, что турецкие фильмы ощущаются как рахат-лукум. Кино такое же приторное, считает депутат.