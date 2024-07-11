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Актёр Станислав Садальский раскритиковал тенденцию пересъёмки советских фильмов

Актёр Станислав Садальский раскритиковал тенденцию пересъёмки советских фильмов
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Актёр Станислав Садальский во время интервью порассуждал на тему пересъёмок советских фильмов. По его словам, заниматься подобным глупо, однако в наше время в кино решают деньги, а не творческие идеи или талант, считает артист.

По мнению Садальского, подобные ремейки «Иронии судьбы» и других проектов лишь показывают, что «культурой управляет недалёкие люди».

Это глупость, потому что у нас столько талантливых людей, зачем жевать те же сопли? Уже и без этого телеканалы, включая ТНТ и Первый канал, снимают ремейки «Иронии судьбы», «Золушки» и так далее. Но это ужасно всё, это показывает, что культурой у нас управляют недалёкие люди. Это даже комментировать нелепо, просто бред.

Актёр подчеркнул, что за нынешние фильмы отвечают чиновники, а не творческие люди.

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