В фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» нашли киноляп с причёской главного героя

«Д’Артаньян и три мушкетёра» — советский трёхсерийный музыкальный приключенческий телефильм, полюбившийся не одному поколению зрителей. Несмотря на это, картина всё равно не обошлась без киноляпов.

В первой серии, примерно на 56-минуте, внимательные зрители могут заметить, как причёска Д'Артаньяна меняется прямо на глазах. В сцене с королём Франции, которого сыграл Олег Табаков, волосы героя то прямые, то вдруг становятся длиннее и кудрявее. Отмечается, что такие изменения в причёске происходят на протяжении фильма не один раз.

Киноляп показался зрителям забавным, поскольку такие быстрые изменения во внешнем виде невозможно реализовать за пару секунд.

Ранее зрители нашли киноляп, связанный со шляпой Арамиса.