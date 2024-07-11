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Вышла седьмая серия четвёртого сезона «Пацанов»

Вышла седьмая серия четвёртого сезона «Пацанов»
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Сегодня четверг, а значит — новая серия четвёртого сезона сериала «Пацаны». Для просмотра уже доступен седьмой эпизод, его можно оценить на Amazon Prime Video. В России сервис не работает.

Четвёртый сезон шоу продолжает события третьего и рассказывает о новых разборках между людьми со сверхспособностями, Суперами, и «Пацанами» — отрядом обычных людей, который ранее возглавлял Билли Бутчер. Шоу косвенно связано с событиями спин-оффа «Поколение «Ви», который стартовал прошлым летом.

«Пацаны» получат и пятый сезон — он станет финальным. Сейчас авторы пишут его сценарий, а съёмки должны стартовать уже осенью.

Премьера завершающего сезона состоится не раньше второй половины 2025 года. Точную дату назовут позже.

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