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Вышел финальный сезон сериала «Викинги: Вальхалла»

Вышел финальный сезон сериала «Викинги: Вальхалла»
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Сегодня на Netflix состоялась премьера третьего, финального сезона сериала «Викинги: Вальхалла». Шоу уже можно посмотреть на сервисе — для просмотра доступны все восемь серий. В том числе и с субтитрами на русском языке.

«Викинги: Вальхалла» — спин-офф популярного сериала «Викинги», главную роль в котором исполнили Трэвис Фиммел, Густаф Скарсгард и Александр Людвиг. События «Вальхаллы» происходят через 100 лет после основного шоу.

Третий сезон «Вальхаллы» стал большим финалом, в котором завершились основные сюжетные линии сериала. Продолжение рассказывает о событиях, которые развернулись через семь лет после выхода второго сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

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