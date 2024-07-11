Умер актёр Бенджи Грегори, сыгравший ребёнка в сериале «Альф»

По данным издания Deadline, сыгравший мальчика Брайана Таннера в сериале «Альф» актёр Бенджи Грегори умер в 46 лет. Причину смерти пока не определили.

Подробностями инцидента поделилось издание TMZ. Если верить его данным, Грегори нашли в собственной машине на парковке в одном из городов Аризоны. Его собака по кличке Ганс также была найдена мёртвой в автомобиле.

Сестра актёра, Ребекка, рассказала TMZ, что её брат страдал депрессией и биполярным расстройством, а также у него была сильная бессонница. Грегори сыграл Брайана Таннера более чем в 100 эпизодах «Альфа».

По информации других родственников Грегори, в день смерти актёр направлялся в банк и, предположительно, уснул в своём автомобиле. Из-за очень жаркой погоды мужчина мог скончаться во сне от теплового удара.