Apple предупредила владельцев iPhone в 98 странах о шпионских взломах смартфонов

По данным издания TechCrunch, Apple уведомила владельцев iPhone в 98 странах о новой угрозе шпионского программного обеспечения. Подобное происходит уже второй раз за год — первый случай был в апреле и охватил 92 страны.

Apple информирует своих клиентов об угрозе хакерской атаки отдельным уведомлением. В нём компания попросила отнестись к предупреждению максимально серьёзно.

Apple обнаружила, что вы стали мишенью корыстной шпионской атаки, которая пытается удалённо скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID. Пожалуйста, отнеситесь к этому предупреждению серьёзно.

С 2021 года Apple регулярно рассылает подобные уведомления пользователям более чем в 150 странах, которые оказались в зоне риска.