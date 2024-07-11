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Виталий Милонов назвал лузерами тех, кто играет в Genshin Impact и Final Fantasy

Виталий Милонов назвал лузерами тех, кто играет в Genshin Impact и Final Fantasy
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Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью с радиостанцией «Говорит Москва» обсудил современные тенденции и предпочтения нынешних геймеров.

По мнению Милонова, аниме и дорамы — «белиберда». Он также назвал лузерами тех, кто играет в Genshin Impact. Помимо прочего, депутат также упомянул Final Fantasy. Он отметил, что «нормальные люди этим не интересуются».

Белиберда вся эта – аниме, дорамы… Есть придурки, которые на себя нацепили хвосты, копируют корейцев, которые жрут собак, между прочим. И Genshin Impact, это фигня полнейшая, только лузеры играют в Genshin. Все эти Final Fantasy и прочее. Нормальные люди этим не интересуются.

Ранее Милонов высказался про турецкие сериалы и необходимость их запрета в России.

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