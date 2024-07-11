Вышел трейлер исторического детектива «Красный шёлк» с Милошем Биковичем

Компания «НМГ Кинопрокат» представила дебютный трейлер детективного боевика «Красный шёлк». Премьера исторической ленты состоится 20 февраля 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Сюжет ленты разворачивается в 1927 году и рассказывает о бывшем секретном агенте, который застревает в Китае после падения Российской империи. Единственный шанс вернуться домой — сопроводить китайских курьеров, которые везут из Китая в Москву секретные документы. Однако под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые ради них на всё. Бывшему царскому агенту приходится объединиться с сотрудниками советских спецслужб во время поездки в Транссибирском экспрессе, чтобы найти общего врага.

В фильме сыграли Милош Бикович («Холоп»), Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы»), Елена Подкаминская («Сергий против нечисти») и другие актёры. Режиссёром ленты выступил Андрей Волгин («Балканский рубеж»).