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Стартовали съёмки девятого сезона криминального сериала «Балабол» от НТВ

Стартовали съёмки девятого сезона криминального сериала «Балабол» от НТВ
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Кинокомпания «ТМ Продакшн» начала работу над девятым сезоном сериала «Балабол». Производство продлится несколько месяцев, после чего премьера состоится на телеканале НТВ.

Девятый сезон ироничного детектива расскажет новую историю провинциального опера Александра Балабина по прозвищу Балабол. У героя появится серьёзный противник — бывший спецназовец Макеев. Непростые обстоятельства ждут персонажа и в личной жизни: его отношения с Марьям становятся напряжёнными, и он на своей шкуре узнаёт, каково это – когда любимому человеку работа важнее, чем семья.

К главной роли в шоу вернётся Константин Юшкевич, в продолжении также сыграют Вадим Андреев, Инга Оболдина, Георгий Сиятвинда, Иван Агапов и другие актёры. Режиссёром нового сезона выступит Владимир Шевельков.

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