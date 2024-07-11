Александра Даддарио беременна — звезда «Перси Джексона» ждёт первого ребёнка

11 июля американская актриса Александра Даддарио опубликовала новую фотографию в своих соцсетях. На ней девушка пьёт чай с явно выделяющимся животом — этот пост 38-летняя артистка сопроводила анонсом своей первой беременности. Отцом ребёнка станет Эндрю Форм, за которого девушка вышла замуж в 2022 году.

В описании к фото Даддарио иронично отметила, что её ребёнок пойдёт в детский сад с детьми актрисы Марго Робби и модели Хейли Бибер, которые также сейчас находятся на стадии беременности.

Очень рада, что мой ребёнок пойдёт в детский сад с детьми Марго Робби и Хейли Бибер.

Александра Даддарио наиболее известна по эпизодическим ролям в популярных сериалах: «Настоящий детектив», «Сопрано» и «Белый лотос». Кроме того, девушка играла роль Аннабет в фильмах о Перси Джексоне.