«Ждём, что дальше ребята соберутся»: LanigirO — о Falcons на Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Комментатор Александр LanigirO Потапов специально для «Чемпионата» подвёл итоги первого дня групповой стадии топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2.

Кастер выделил основные события первого игрового дня второй стадии чемпионата в Эр-Рияде:

Из команд, которые играли два best-of-2 сегодня, каждая хоть где-то, да ошиблась. Spirit разок оступилась на OG; HEROIC отдала одну карту LGD.

В группе Б только один матч закончился со счётом 1:1 (Xtreme и Liquid не выявили победителя), остальные три игры были сыграны со счётом 2:0.

У Falcons было провальное выступление в первый день – 0:4 по картам. Неожиданно видеть эту команду внизу таблицы. Ждём, что дальше ребята соберутся. Думаю, такой «холодный душ» им был нужен, чтобы не зазнавались раньше времени.

Команды, у которых не было или почти не было опыта турнирных игр в новом патче, драфтят пока нестабильно. Ждём, что разберутся в мете окончательно по ходу турнира.

Кроме этого, комментатор назвал самые интересные противостояния второго игрового дня:

Из матчей второго дня отметил бы GG — Spirit, там может быть интересная заруба, и Entity — Tundra — потенциальная игра за промежуточное первенство в группе. Хотя этому может помешать BB, обыграв Xtreme и MOUZ, это им по силам.

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн. Матчи международного чемпионата по «Доте» можно смотреть на Okko.