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«Это не та Falcons, которую мы ждали»: DedOk — о Team Falcons на Riyadh Masters по Dota 2

Комментатор Ян DedOk Кордияк специально для «Чемпионата» высказался о неудачном выступлении Team Falcons в рамках первого дня топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2.

Кастер выделил несколько приятных и не самых радостных сюрпризов первого дня групповой стадии:

Первый день группового этапа подарил нам сразу несколько сюрпризов, как приятных, таких как сама сцена, графическое оформление и прочие сопутствующие труды турнирного оператора, так и менее радостных, например, промежуточный результат Falcons.

Рассуждая о проблемах Team Falcons, DedOk обратил внимание на игру «соколов» против Gaimin Gladiators:

Начинать с 0:4 на практически домашнем турнире — это больно. И если матч со «спирит» мы ещё готовы списать на отменную форму двукратных чемпионов TI, то матч с GG лёгкому оправданию не подлежит.

Две карты против Квинна Малрин катается на «булыжнике» (герой Tiny. — Прим. «Чемпионата»), становясь фактически третьим саппортом. АТФ берёт невзрачных Legion Commander, Razor, Slardar, напрочь игнорируя «поломы» патча вроде Beastmaster…

Такое ощущение, что первое место в лидерборде рейтингового матчмейкинга проклято. Люди словно забывают, что эти матчи важны чуть более, чем 30 MMR.

Это не та Falcons, которую мы ждали. Надеемся, что они прячутся и ждут нас в следующих игровых днях.

Международный чемпионат Riyadh Masters 2024 проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках ивента, матчи которого можно посмотреть на Okko, 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.