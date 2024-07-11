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Во втором сезоне «Постучись в мою дверь в Москве» будет 60 серий — съёмки стартуют осенью

Во втором сезоне «Постучись в мою дверь в Москве» будет 60 серий — съёмки стартуют осенью
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Кинокомпания «Медиаслово» вместе с онлайн-кинотеатрами Okko и Premier подтвердили продление на второй сезон сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Информация об этом появилась ещё в конце июня, однако сейчас стали известны первые детали продолжения.

Так, съёмки второго сезона стартуют уже осенью и продлятся как минимум несколько месяцев. В продолжении вновь будет 60 эпизодов, которые будут выходить по будням с понедельника по четверг. События развернутся спустя месяц после финала первого сезона, а премьера должна состояться уже в 2025 году.

«Постучись в мою дверь в Москве» — российская адаптация популярного турецкого шоу. Проект рассказывает о круглой отличнице, которая вылетела с последнего курса университета из-за того, что её именная стипендия была аннулирована без объяснения причин. Девушка решает отомстить владельцу компании – молодому и талантливому архитектору Сергею Градскому. Их знакомство оборачивается неожиданностью: Саша получит не только возможность доучиться, но и место в компании Сергея, если два месяца будет притворяться его девушкой, чтобы тот смог вернуть свою бывшую.

Первый сезон шоу выходил с 12 февраля по 23 мая 2024 года. Главные роли в сериале исполнили Никита Волков и Лиана Гриба.

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