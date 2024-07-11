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«Team Falcons играет старыми наработками»: sQreen — о проблемах Falcons по Dota 2

Аналитик и бывший профессиональный игрок Халед sQreen Эль-Хаббаш специально для «Чемпионата» высказался о главной сенсации первого дня топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 — двух поражениях Team Falcons.

Халед выделил главные проблемы «соколов» на данный момент:

Team Falcons играет старыми наработками. Большинство их героев сейчас не в мете, да и в целом форма их игроков далеко не та, которая была раньше. В совокупности этих факторов мы видим, что их игра стала хуже и более нестабильной.

Несмотря на плохой старт, бывший киберспортсмен верит, что по ходу турнира Team Falcons ещё сможет проявить себя:

Думаю, что в плей-офф Team Falcons точно должна выйти и имеет большой шанс стать лучше за групповую стадию, так как игроки там очень опытные и умеют делать выводы на ходу.

Чемпионат Riyadh Masters 2024 проходит в LAN-формате с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.