Apple готовит режиссёрскую версию фильма «Наполеон» Ридли Скотта

В начале июля Американская киноассоциация выдала возрастной рейтинг режиссёрской версии фильма «Наполеон» Ридли Скотта. Расширенная лента получила рейтинг «18+» за сцены жестокости, наготу, эротические эпизоды и ненормативную лексику.

Таким образом, «Наполеон» всё же получит полноценную режиссёрскую версию со множеством эпизодов, которые не вошли в театральный монтаж картины. Ранее постановщик ленты Ридли Скотт заявлял, что ему не хватило хронометража в 2 часа и 38 минут, чтобы рассказать историю знаменитого полководца во всех подробностях. Вполне возможно, что режиссёрская версия продлится больше трёх часов и будет содержать куда больше сцен, раскрывающих характер исторической личности.

Премьера «Наполеона» состоялась осенью 2023 года. Картина собрала в прокате около $ 221 млн и получила смешанные отзывы от зрителей во многом из-за скомканного монтажа и слишком быстрой смены событий.