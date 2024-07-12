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Microsoft устранила ошибку в Windows 11, приводящую к бесконечным перезагрузкам ПК

Microsoft устранила ошибку в Windows 11, приводящую к бесконечным перезагрузкам ПК
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В конце июня Microsoft выпустила для операционной системы Windows 11 апдейт под номером KB5039302. После установки обновления многие пользователи начали жаловаться, что их ПК погрузился в бесконечный цикл перезагрузок, из-за чего его стало невозможно использовать.

Спустя две недели Microsoft объявила об устранении ошибки и возобновила распространение патча 23H2. В компании отметили, что все столкнувшиеся с проблемой пользователи могут обновляться до последней версии операционной системы без каких-либо опасений.

Выпущенный недавно патч также устранил ошибку с загрузкой панели задач, которая могла пропасть после установки апдейта 23H2. Отныне инструмент также работает корректно и загружается вместе с запуском ОС.

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