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Вышел тизер испанской фантастики «Платформа 2» от Netflix — премьера 4 октября

Вышел тизер испанской фантастики «Платформа 2» от Netflix — премьера 4 октября
Аудио-версия:
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил тизер «Платформы 2» — продолжения испанского фантастического триллера. Премьера ленты состоится 4 октября в стриминговом сервисе.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Оригинальная «Платформа» рассказывала историю недалёкого будущего, где происходит некий эксперимент. В нём люди оказываются в пустых комнатах под землёй, где ежедневно спускают платформу с едой, и чем ниже находятся люди, тем меньше у них шансов поесть. Каждый месяц происходит рокировка, и обитатели верхних уровней могут оказаться в самом низу, и наоборот.

Первая часть вышла на Netflix в 2019 году и стала хитом не только в испаноязычных странах, но и по всему миру. Режиссёром продолжения вновь выступил Гальдер Гастелу-Уррутия, а главные роли сыграли Ховик Кеучкерян и Милена Смит.

Постер «Платформы 2»

Фото: Netflix

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