Вышел тизер хоррора «Субстанция» с Деми Мур — релиз фильма в России 19 сентября

Кинокомпания Mubi представила тизер фильма «Субстанция». Боди-хоррор выйдет в российский прокат уже 19 сентября, дистрибьютором выступит компания «Вольга».

Видео доступно на YouTube-канале Mubi. Права на видео принадлежат Mubi.

По сюжету «Субстанции» стареющая телеведущая и актриса решает использовать экспериментальный способ вернуть себе молодость. Однако что-то идёт не так, и женщина втягивает себя в череду неприятностей.

Режиссером картины выступила Корали Фаржа («Выжившая»), а главные роли в фильме сыграли Деми Мур («Привидение») и Маргарет Куолли («Однажды в… Голливуде»). На прошедшем ранее Каннском кинофестивале лента получила приз за лучший сценарий. Картину также очень высоко оценили журналисты, назвав её одним из лучших боди-хорроров последних лет.