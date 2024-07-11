Доля голливудских фильмов в России достигла минимума в первой половине 2024 года

Больше двух лет назад голливудский мэйджоры покинули Россию и перестали показывать свои новинки на территории страны. С тех пор доля американских блокбастеров в РФ стремительно падает, тогда как российские ленты обретают всё большую популярность на телевидении. Такой вывод сделал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные компании Mediascope.

Так, доля зарубежных фильмов в эфире федеральных телеканалов в январе–мае 2024 года достигла минимума и составила 21,9%, российских – 78,1%. Таким образом, количество зарубежного кино сократилось практически вдвое, а объем российского контента увеличился примерно на 20%.

Самыми востребованными фильмами среди аудитории 10–45 лет по итогам года стабильно становятся показанные 31 декабря советские фильмы — «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы» и другие картины. В том-10 также попали современные российские ленты: «Последние богатырь», «Конёк-горбунок» и «Т-34».