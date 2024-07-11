Абай HObbit Хасенов может стать новым игроком состава 1win по Counter-Strike 2 — СМИ

Казахстанский киберспортсмен Абай HObbit Хасенов может присоединиться к составу 1win по Counter-Strike 2 в качестве игрока. Информация об этом появилась в СМИ.

На данный момент Хоббит находится в запасе команды Cloud9. Однако сообщается, что киберспортивный клуб 1win выкупил киберспортсмена. Когда произошёл трансфер, а также стоимость перехода остаются неизвестными.

Стоит отметить, что пока 1win не делала никаких заявлений по этому поводу. В настоящий момент в ростере российской организации уже числятся пять киберспортсменов. Информации о том, кого может заменить Абай, нет.

Последней командой HObbit была Cloud9, в составе которой игрок выступал практически два года. В апреле 2024-го киберспортсмен был переведён в инактив.