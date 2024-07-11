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Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк сыграет в сериале «Криминал» от Amazon

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк сыграет в сериале «Криминал» от Amazon
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Как сообщает издание Variety, к актёрскому составу сериала «Криминал» от Amazon присоединилась Эмилия Кларк. Звезда «Игры престолов» исполнит роль Мэллори, ловкой и дерзкой грабительницы.

Её персонажа описывают как женщину, находящуюся на границе закона и преступности. У героини есть тёмные секреты, которые в итоге не приведут её команду ни к чему хорошему.

Помимо Эмилии Кларк, в актёрский состав шоу войдут Чарли Ханнэм («Сыны анархии»), Адриа Архона («Я не киллер»), Ричард Дженкинс («Форма воды») и Кадим Хардисон («Чёрный понедельник»). Шоураннерами выступят Эд Брубейкер и Джордан Харпер («Менталист»). Премьера шоу «Криминал» состоится в стриминговом сервисе Amazon Prime. Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

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