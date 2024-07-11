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Результат матча BetBoom Team — Xtreme Gaming на Riyadh Masters 2024 (Рияд по Доте)

BetBoom Team всухую проиграла Xtreme Gaming на Riyadh Masters 2024 по Dota 2
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Российская BetBoom Team потерпела первое поражение на международном чемпионате Riyadh Masters 2024 по Dota 2.

В своём втором матче в рамках ивента BetBoom Team столкнулась с китайской Xtreme Gaming. Китайцы уверенно расправились с российским коллективом, нанеся BB первое поражение на турнире.

Dota 2. Riyadh Masters 2024 . Группа B
11 июля 2024, четверг. 15:30 МСК
WBG.XG
Окончен
2 : 0
BetBoom Team

По итогам данного противостояния команда Егора Nightfall Григоренко утрачивает свою позицию среди лидеров группы B. Следующим оппонентом BetBoom Team станет европейская MOUZ. Данный матч состоится сегодня, 11 июля, в 21:00 по московскому времени.

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по «Доте», проходящий в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup, проводится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 4 по 21 июля. На турнире 20 составов со всего мира разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.

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