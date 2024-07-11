BetBoom Team всухую проиграла Xtreme Gaming на Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Российская BetBoom Team потерпела первое поражение на международном чемпионате Riyadh Masters 2024 по Dota 2.

В своём втором матче в рамках ивента BetBoom Team столкнулась с китайской Xtreme Gaming. Китайцы уверенно расправились с российским коллективом, нанеся BB первое поражение на турнире.

По итогам данного противостояния команда Егора Nightfall Григоренко утрачивает свою позицию среди лидеров группы B. Следующим оппонентом BetBoom Team станет европейская MOUZ. Данный матч состоится сегодня, 11 июля, в 21:00 по московскому времени.

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по «Доте», проходящий в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup, проводится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 4 по 21 июля. На турнире 20 составов со всего мира разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.