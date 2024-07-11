ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки сериала «Таганрог» про героев подполья Великой Отечественной войны

Стартовали съёмки сериала «Таганрог» про героев подполья Великой Отечественной войны
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «Триикс медиа» приступила к съёмкам военно-исторического сериала «Таганрог». Съёмки пройдут в Ростовской, Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге. В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они выйдут в онлайн-кинотеатре Premier.

«Таганрог» расскажет о бессмертном подвиге молодёжи Таганрога, боровшейся против немецко-фашистских захватчиков в рядах городского подполья в годы Великой Отечественной войны. Историческая линия сериала будет перекликаться с современными событиями, сообщили в пресс-службе «Триикс медиа».

В актёрский состав шоу войдёт более 760 человек. Главные роли в «Таганроге» сыграют Денис Донской, Сергей Жарков, Кирилл Балобан, Юрий Батурин, Алексей Красноцветов и другие актёры. Режиссёром выступит Армен Назикян, а сценарий написали Мария Ошмянская и Александр Иванов.

Материалы по теме
В «Пацанах» страсти накаляются до предела: через неделю уже финал сезона
В «Пацанах» страсти накаляются до предела: через неделю уже финал сезона
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android