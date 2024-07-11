Стартовали съёмки сериала «Таганрог» про героев подполья Великой Отечественной войны

Кинокомпания «Триикс медиа» приступила к съёмкам военно-исторического сериала «Таганрог». Съёмки пройдут в Ростовской, Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге. В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они выйдут в онлайн-кинотеатре Premier.

«Таганрог» расскажет о бессмертном подвиге молодёжи Таганрога, боровшейся против немецко-фашистских захватчиков в рядах городского подполья в годы Великой Отечественной войны. Историческая линия сериала будет перекликаться с современными событиями, сообщили в пресс-службе «Триикс медиа».

В актёрский состав шоу войдёт более 760 человек. Главные роли в «Таганроге» сыграют Денис Донской, Сергей Жарков, Кирилл Балобан, Юрий Батурин, Алексей Красноцветов и другие актёры. Режиссёром выступит Армен Назикян, а сценарий написали Мария Ошмянская и Александр Иванов.